Пляжный сезон открыт: где купаться в Москве?

Первый месяц лета обещает быть жарким – и, даже оставаясь в городе, можно будет полежать в шезлонге и походить босиком по теплому песку. Для москвичей подготовлены 108 зон отдыха у воды, шесть из которых уже одобрены для купания. Где плавать этим летом и чем вы рискуете, купаясь в непроверенных местах, – в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 100 зон отдыха у воды

К началу пляжного сезона Роспотребнадзор уже одобрил шесть зон для купания: пляж "Левобережный", "Мещерское", "Озеро Черное", "Школьное", Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. Вода там полностью соответствует санитарным требованиям. Также на пляжи привезли новый песок и провели обработку против клещей на прилегающих территориях. Все сотрудники пляжных зон прошли медосмотр, организован контроль за безопасностью воды и песка.

На столичных водоемах будут дежурить более 1 000 добровольцев, в городе откроют 113 общественных спасательных постов.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В целом этим летом будет открыто 108 зон отдыха у воды, поэтому нет необходимости ехать далеко от дома, чтобы получить порцию солнца и насладиться прохладой у водоема. Также искупаться можно будет в открытых летних бассейнах в парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский" и в Лужниках. Помимо того, откроют 22 поля для игры в мини-футбол и 31 площадку для пляжного волейбола. Также можно будет поиграть на многочисленных спортивных и детских площадках, прокатиться на лодках и катамаранах и прохладиться в тени летних кафе.

На пляжах отдыхающих обеспечат питьевой водой. Здесь также установят мусорные контейнеры, туалеты, кабинки для переодевания и душевые. При необходимости вы сможете получить медицинское обслуживание. Рядом с территорией для отдыха расположены автостоянки, поэтому будет легко добраться до места на машине всей семьей, захватив с собой пляжные принадлежности и наборы для пикника.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как безопасно купаться

Важно помнить, что купаться следует только в специально отведенных местах и на оборудованных пляжах. Зачастую горожане игнорируют знаки безопасности, которые запрещают купание, и отдыхают в не предназначенных для этого зонах, что может быть довольно опасно. Здесь есть два больших риска. Первый – если вы начнете тонуть, к вам не придут на помощь спасатели, потому что в необорудованных местах их просто нет. Второй – в неспециализированных местах не проводили очистку дна, поэтому вы можете наткнуться на острые предметы и серьезно пораниться.

МЧС в очередной раз с наступлением купального сезона предупреждает москвичей о том, что запрещено заплывать за буйки и использовать для купания средства, которые для этого не предназначены. Часто люди берут доски, бревна, лежаки, автомобильные камеры для оригинальных заплывов, совсем не беспокоясь о своей безопасности и безопасности окружающих.

Также нельзя подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам и прыгать с них. Запрещено прыгать в воду и с любых других объектов, для этого не предназначенных.

Не забывайте следить за детьми, ведь на открытой площадке и особенно у воды они становятся активнее. И еще один важный момент, о котором обычно не помнят горожане, – присутствие домашних животных на пляжах. "В правилах указано, что нельзя проводить с собой на пляж собак и других животных", – уточнили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Правила пользования водными объектами в Москве.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если вы почувствовали себя плохо, находясь в воде, внезапно свело ногу или начали захлебываться, сразу зовите на помощь – спасатели немедленно отреагируют. Но помните, что подавать сигнал ложной тревоги наказуемо. Из-за вашей нелепой шутки спасатели могут отвлечься и упустить человека, который в этот момент действительно тонет.



Самые частые случаи смерти на городских водоемах происходят с людьми в состоянии алкогольного опьянения (около 60–70 процентов всех случаев), также люди гибнут на не оборудованных для купания территориях. Статистика показывает, что в местах организованного купания случаи гибели за последние годы единичны.



Иногда встречаются любители искупаться в городских фонтанах. Но делать этого не стоит, такое развлечение может быть опасным и привести к кишечной или респираторной инфекциям, а также конъюктивиту. Вода в фонтане обновляется редко и не обеззараживается, как, например, в бассейнах для купания и занятий спортом. Есть риск заразиться энтеровирусными, ротавирусными инфекциями и вирусным гепатитом А.