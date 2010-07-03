Столичный Роспотребнадзор принял в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием

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Роспотребнадзор по Москве принял в эксплуатацию шесть зон отдыха с купанием. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, передает Агентство "Москва".

В столице сейчас находится 11 зон отдыха с купанием, из них "Большой Садовый пруд" – на надзоре ФМБА, два – на реконструкции ("Большой городской пруд" в Зеленоградском административном округе и "Пляжный комплекс Бич Клаб" в Северном административном округе). Кроме того, в Москве 48 зон отдыха без купания, из них четыре находятся на реконструкции.

В эксплуатацию принято шесть зон отдыха с купанием. Среди них пляж "Левобережный", "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3. В зонах отдыха, принятых в эксплуатацию, вода водоемов отвечает санитарным требованиям, произведена замена песка на пляжах.

Ранее сообщалось, что 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием, будут работать в Москве этим летом. Всего в городе есть 126 мест массового отдыха у воды.