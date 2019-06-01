Лопату в руки: как не превратить поездку на дачу в мучение

Обозреватель телеканала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как не оставить здоровье на дачных грядках.

Я коренной москвич, я люблю свой город. Но Москву активно застраивают, растет протяженность магистралей, все глубже и глубже под землю уходит метро, строятся новые станции и растет численность населения. Москва – город с бешеным ритмом, и горожанам часто на ум приходит мысль хоть на время выбраться за город, чтобы отдохнуть вдали от суеты.

Но наступило лето, а вместе с ним – дачный сезон. И вот уже тысячи дачников совершают набеги на свои участки, постепенно готовясь к сезону: восстанавливают изгороди, делают мелкий ремонт по дому, готовят участки для посадок.

Правда, возня в огороде – это не только приятное времяпрепровождение. Нужно понимать, что такое хобби может привести и к определенным проблемам со здоровьем, особенно если вы редко занимаетесь спортом/фитнесом или вообще ведете сидячий образ жизни. Так какие неприятности вас поджидают за пределами МКАД?

Ожоги

Мы живем не в тропиках: большую часть года мы проводим в помещениях и в одежде, и если регулярно не посещать солярий или не выезжать на море, то кожа приобретает аристократический белый цвет. Именно по этой причине, если на улице жара, и вы поехали за город, рекомендую приобрести солнцезащитный крем, чтобы вы не получили ожог. Обратите внимание, какое количество людей ходят после первых вылазок на дачу со сгоревшими лицом, шеей, руками да и корпусом. Ожог, даже первой степени (сильное покраснение, зуд) – очень неприятное состояние, к тому же очень вредное для кожи. Так что заблаговременно позаботьтесь о покупке крема и захватите средство от ожогов для тех, кто все-таки обгорел.

Также исключите любую работу в огороде под палящим солнцем, ведь здесь речь идет даже не об ожогах, а о получении теплового удара – а это острое, угрожающее жизни состояние. Даже если солнце не сильно нагревает воздух, работа под прямыми солнечными лучами может привести к повышению температуры тела. Поэтому в обязательном порядке надевайте головной убор и употребляйте достаточное количество чистой питьевой воды без газов и красителей. Вода должна быть прохладной, что будет способствовать поддержанию нормальной температуры тела.



Особенно опасен перегрев для людей с повышенным артериальным давлением и другими патологиями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Проблемы со спиной

Люди, страдающие от гиподинамии, лишнего веса, и те, кто просто часто много сидит и не тренируются, даже в повседневной жизни испытывают дискомфорт со стороны спины. Чаще это шейный и поясничные отделы позвоночника. И хорошо, если это просто переутомление из-за сидячей работы. Но если у вас есть остеохондроз или более серьезные проблемы (например, протрузии и межпозвонковые грыжи), ковыряние на грядках может резко их обострить. И вместо свежего урожая вы получите длительный больничный.

Поэтому, если вас беспокоят боли в спине, сначала сходите к врачу, чтобы либо исключить серьезную проблему, либо, если таковая все-таки есть, ее устранить. И только потом думайте о грядках.

В любом случае работа с землей – это постоянные наклоны корпуса, а значит, длительная статическая нагрузка, от который даже тренированный человек быстро и сильно устает. Поэтому рекомендую: приобретите специальный небольшой стульчик, чтобы работать сидя; старайтесь чередовать руки при работе с инструментом, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Делайте перерывы и разминайте спину (лучше всего делать растяжку) или просто повисите на турнике либо на любой другой перекладине. Если спина устает сильно, советую приобрести специальный ортопедический пояс, который будет поддерживать спину в комфортном положении.

Варикозная болезнь

Частая проблема у людей с избытком веса тела, который дает не только постоянную нагрузку на ноги, но и на спину и организм в целом. Если вы страдаете от варикозной болезни, то в обязательном порядке посетите флеболога: он пропишет вам специальное компрессионное белье, которое будет "поддерживать" вены, исключая ухудшение состояния.

А если вы не фанат грядок и приезжаете просто расслабиться, старайтесь сделать отдых на даче действительно полезным: длительные прогулки, катание на велосипеде, купание в водоеме, другие активные игры – все умеренно и в радость. Ведь давайте признаем: многие приезжают на дачу, чтобы не поправить здоровье, а, скорее, испортить его. Обильные приемы пищи с бесконтрольным употреблением алкоголя точно негативно скажутся на вашем здоровье. Помните: все должно быть в меру – и приемы пищи, и работа на грядках, и физическая нагрузка.

С открытием сезона!