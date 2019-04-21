О чем нельзя забывать, выходя на пробежку

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие тренировки помогут быстрее подготовиться к пляжному сезону и о чем нельзя забывать, выходя на “тропу войны”.

Для фанатов уличных тренировок, особенно тех, кто любит заниматься на воркаут-площадках, скоро наступит жаркая пора: подтягивания, отжимания, подъемы ног в висе, подъем-перевороты, "выходы силой" и другие упражнения и так называемых турникменов, и обычных людей, кто хотя бы раз в жизни ходил на уроки физкультуры.

Но, вспоминая прошлые выходные, могу сказать, что занятия на таких площадках пока скорее представляют из себя тренировки по экстремальным видам спорта: еще не так тепло, как хочется, и руки могут замерзнуть быстрее, чем вы успеете выполнить нужное количество повторений конкретного движения.

Так чем тогда заняться, чтобы и польза была, и не замерзнуть?

Весна – это особый сезон. Расцветают подснежники, но не только в лесу: в фитнес-клубы тянется бесконечный поток людей, которые, как побеги, всю зиму прятались под слоем снега, чтобы не замерзнуть, а теперь стали выходить из своих теплых убежищ, чтобы в срочном порядке подготовиться к пляжному сезону. Не зря именно в этот период фитнес-клубы зарабатывают максимальные деньги как на членских картах, так и на дополнительных услугах, в том числе персональных тренировках.

А так как основная задача клиентов, которые ведут преимущественно сидячий образ жизни, это похудеть за счет снижения подкожного жира (который растет, как снежные сугробы, начиная с ночи на 1 января), то большой популярностью пользуются кардио- или аэробные тренировки. Это тот вид нагрузки, когда в организме запускаются механизмы, помогающие организму пережигать лишний жир и превращать его в источник энергии для работающих мышц.

Именно поэтому максимальная концентрация клиентов наблюдается в кардиозоне: беговая дорожка, эллиптические и велотренажеры – вечером занято все, часто приходится постоять в очереди, чтобы полноценно позаниматься. Такой же ажиотаж и на всех видах групповых программ аэробной направленности: классическая аэробика, танцевальные классы, тай-бо, а также аквааэробика и другие направления. Везде аншлаги.

Но так ли эффективны тренировки в фитнес-клубе, особенно если там плохая вентиляция или клуб располагается возле магистрали? Несложно предположить, что нет, ведь именно из-за нехватки кислорода клиенты таких клубов больше работают "на износ": сердцу приходится качать больше крови, чтобы обеспечить мышцы кислородом, но эта нагрузка на сердце скорее вредная, чем полезная. А ведь второй задачей аэробных тренировок является именно укрепление сердца и всей сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому тренировки в душных, плохо проветриваемых помещениях не так эффективны и безопасны.

Вот тут-то нам на помощь и приходят тренировки на свежем воздухе, тем более что именно для таких занятий температура уже подходящая.



Забегая вперед, скажу: избегайте занятий вдоль магистралей и дорог, с плотным потоком автомобилей. Ведь в выхлопных газах содержатся соли тяжелых металлов, которые опасны для нашего здоровья: они денатурируют (разрушают) белок клеток. Поэтому меня всегда приводят в ужас бегуны, которые осваивают столичные набережные, особенно в часы пик.

Более того, даже если абстрагироваться от проблем с воздухом и допустить, что бегать по набережным кто-то все равно продолжит, нужно понимать, насколько важно покрытие под вашими ногами. На набережных это плитка либо асфальт. Ни то ни другое категорически не подходит для бега даже в легком темпе. Жесткая структура субстрата будет давать сильную ударную нагрузку на стопы, суставы и позвоночник, что особенно опасно для людей с плоскостопием, ранее полученными травмами со стороны суставов, особенно коленных, а также при травмах спины и лишнем весе. После пробежек по такому покрытию, как правило, сильно болят стопы, икры, колени, ноет спина. Подумайте основательно: стоят ли красоты Москвы-реки вашего здоровья?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Другое дело – столичные парки, которые за последние годы полностью адаптировали для регулярных занятий как фитнесом, так и спортом. Специально для любителей бега существуют "тропы здоровья", для которых характерно мягкое покрытие, идеально подходящее для пробежек, норвежской ходьбы, спортивной ходьбы. Добавьте к этому свежий воздух, тишину, пение птиц, картинку, которая постоянно меняется – и вы получите наиболее эффективный вид аэробной тренировки, которая полезна не только с точки зрения результата, но и психологического состояния. Бег в лесной полосе прекрасно снимает стресс, позволяет собраться с мыслями и даже принять важное решение. Побыть наедине с собой – это такая редкость в бешеном ритме столицы. А когда вы еще и приносите пользу здоровью, такое единение особенно полезно. Конечно, заниматься можно и в компании, но сути пользы процесса это не поменяет.

Во время тренировки важно выйти из зоны комфорта: вы должны чувствовать нагрузку, но не задыхаться, вы должны потеть, но не обливаться потом. Но самое главное – в конце тренировки у вас должна присутствовать легкая усталость, а не состояние "как бы доползти до постели".

И не забывайте: до лета осталось всего ничего, и возможность подойти к пляжному сезону в максимально хорошей форме – в ваших руках.