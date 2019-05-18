"Офисный синдром": чем мы рискуем на сидячей работе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое "офисный синдром" и как с ним бороться.

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Я много пишу различных текстов. Иногда – это большие работы, на создание которых уходит много времени. Но, как правило, за компьютером я провожу не больше трех часов, ведь основная моя деятельность – это ведение персональных тренировок и съемки. Но иногда бывает так, что нужно сдать большой материал срочно, что "горят все сроки" – нужно все бросить и заниматься только им. Так пару раз я просидел за компьютером, практически не вставая, больше 12 часов.

Именно тогда я понял, как же тяжело людям, которые работают, сидя за компьютером каждый божий день. Годами. После такого марафона у меня болело все: спина и ягодицы, глаза, гудела голова и болели даже кончики пальцев от постоянного нажатия на клавиши. Плюс – когда столько сидишь, очень сложно следить за правильной осанкой. Добавьте к этому то, что я абсолютно нарушил привычный ритм питания (ведь не до него было, и я перекусывал тем, что быстро и удобно), и вы получите классический пример "офисного синдрома".

А если копнуть глубже, то его следствием могут быть следующие проблемы со здоровьем: варикозное расширение вен, лишний вес и ожирение, головные боли, синдром "сухого глаза", нарушение пищеварения, проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата (в том числе: остеохондроз, постоянные боли в спине, сильное изменение осанки) и со стороны сердечно-сосудистой системы. По сути – все эти патологические изменения являются неизбежным следствием так называемой гиподинамии, к которой можно прибавить постоянную работу за компьютером, от чего и добавляется ряд других проблем.

Что делать?

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Движение. Хотите вы или нет, но вам необходимо в день проходить десять тысяч шагов (примерно семь километров). Это может быть и отказ от машины, и отказ от лифта. Это могут быть (и должны быть) обязательные вечерние прогулки на свежем воздухе, что особенно полезно для отдыха глаз и вашей центральной нервной системы (и это будет способствовать снижению частоты головных болей и улучшению эмоционального состояния в целом).

Если у вас перерыв на обед, то не сидите час в столовой или ресторане и тем более не ешьте на рабочем месте. В обязательном порядке встали, дошли до заведения общепита, потратили на прием пищи минут 20, а дальше – погуляйте по территории. Современные бизнес-центры специально создают такие мини-парки для сотрудников. Даже если у вас есть ряд рабочих вопросов, которые вы решаете с коллегами во время еды, их всегда можно обсудить во время прогулки.

Для нормальной работы пищеварительной системы не забывайте пить до двух литров чистой питьевой воды: не соки и газированные напитки, а именно воду. Это не только будет сказываться положительно на деятельности пищеварения и организма в целом – заменяя прием жидкости в течение дня именно водой, вы значительно уменьшаете количество получаемых калорий, которые неизбежно содержатся в любом сладком напитке. А значит – вы автоматически боретесь с лишним весом, если страдаете от него или имеете склонность к его набору.

Самая распространенная проблема – отсутствие или минимизация завтрака, ведь утром некогда. Затем – спонтанное, некачественное питание в течение дня и обильные ужины. Прибавляем к этому неизбежную гиподинамию, и вы со временем получаете не только лишний вес, но и откровенное ожирение со всеми вытекающими последствиями: гипертонией, проблемами со стороны опорно-двигательного аппарата, рисками получить сахарный диабет, инфаркт или инсульт.

Помните: завтрак – главный прием пищи, и его нельзя пропускать. Отдайте предпочтение кашам или бутербродам на цельнозерновом хлебе с творожным сыром. Минимизируйте прием сладких продуктов, любых сдобных изделий, особенно в качестве перекусов. Отдайте предпочтение свежим фруктам (которые идут по сезону), орехам, кисломолочным продуктам. Если вы берете бизнес-ланч, то разделите его на два приема пищи: суп и салат – это один, а основное блюдо возьмите с собой в офис и съешьте часа через три-четыре. А вот вечером нужно поесть небольшую порцию еды – важно, чтобы в этот прием пищи входили овощи и нежирные сорта мяса/рыбы/птицы (идеально – если приготовленные на пару). Такой режим питания гарантированно поможет избежать увеличения веса тела.

Они позволяют укреплять сердечно-сосудистую систему, ускоряют метаболизм, помогают бороться с лишним весом (кардиотренировки). А умеренные силовые тренировки повышают силу и выносливость мышц, создают мышечный корсет, что поможет вам бороться с усталостью и болью в спине. Плюс – регулярные занятия снижают риск развития варикозной болезни и даже геморроя. Минимальная норма для физических нагрузок – это два-три раза в неделю по часу.