Телу – время: как тренироваться в отпуске и без оборудования

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как тренироваться на отдыхе, когда рядом вообще нет никакого оборудования.

All inclusive для многих звучит как приговор. Большинство людей в городе-то не особо следят за питанием, а когда попадают на курорты, где "все включено", то начинается откровенное и бесконтрольное обжорство. И сколько бы туристы ни гуляли, ни ездили на экскурсии и ни плавали, возможность много есть и пить, в том числе алкоголь, не позволяет "пережигать" даже половину съеденного и выпитого.

Неудивительно, что существенное большинство людей, которые приехали с курортов, везут с собой и "багаж" в виде лишнего веса. Я как человек, не лишенный обычных слабостей, находясь в долгожданном отпуске тоже подвержен гастрономическим приступам: ем много и с удовольствием. Для меня все эти курорты – вообще беда, ведь в городе я стабильно ем до шести раз в день, а здесь официально только три приема пищи, но зато на завтрак, обед и ужин отводится по два-три часа. Ты точно никуда не торопишься, да и попробовать из этого разнообразия блюд хочется по максимуму: что я – зря приезжал? Так и набираешь в рационе сотни лишних калорий.

Но есть и еще одна беда для людей, которые привыкли регулярно тренироваться, особенно заниматься в зале или выполнять модные "функциональные тренировки". Ведь поддержание набранной формы так важно с точки зрения сохранения результата (особенно, если ты активно готовился к "пляжному" сезону, и будет глупо начать терять форму, вместо того чтобы красоваться на пляже).

Именно поэтому мой любимый вопрос в любом отеле мира, который часто ставит в ступор сотрудников: "А где у вас ближайший фитнес-клуб?" Как правило, что-нибудь похожее на зал всегда есть при отеле или в отдельном здании, но в этом году, собираясь в Тунис на остров Джерба, я заранее промониторил свой отель, и оказалось, что в нем нет даже жалкого подобия хоть какого-нибудь зала. Понимая это, я взял с собой мои любимые петли TRX, которые всегда выручают в поездке. Но, проведя два дня на территории и за ее пределами, я с ужасом обнаружил, что их вообще некуда повесить. Нет ни турника, ни высоких деревьев, даже нет "спасательной" вышки, которую часто используют для этих целей.

Что ж, подумал я, буду делать мое любимое берпи и ряд других упражнений на фитнес-коврике. Но оказалось, что в номерах голый кафель, а коврик для фитнеса – что-то из ряда фантастики. Делать берпи на траве – дело неблагодарное: во-первых, вы наедитесь травы и земли, во-вторых, отпрыгивая назад ногами, вы изрядно испортите газон, за что руководство отеля вам спасибо не скажет.

Пришлось оперативно вспоминать старые добрые упражнения с собственным весом.

Фото: Эдуард Каневский

Давайте по порядку.

Отжимания от пола широким хватом

Пожалуй, самое доступное упражнение, которое вовлекает в работу большие грудные мышцы, дельтовидные и трицепсы. Если это упражнение вам выполнять достаточно легко, попробуйте усложнить его, сильно снизив темп: три-четыре секунды опускайтесь вниз, до образования прямого угла в локтевом суставе, и так же медленно выпрямляйте руки. Если, наоборот, отжимаетесь вы плохо, то найдите возвышение (как правило, обычная скамейка) и отжимайтесь от него.

Выполните три подхода по 15–30 повторений.

Приседания с выпрыгиванием

Отличный вариант, который вовлекает в работу мышцы передней и задней поверхностей бедра, а также большие ягодичные. Вариант с выпрыгиванием позволит существенно усилить сокращение мышц. В нижнюю точку вы опускаетесь подчеркнуто медленно до параллели задней поверхности бедра с полом, а вот вверх резко, но подконтрольно выпрямляете ноги, выпрыгиваете, мягко приземляетесь и делаете следующий повтор.

Выполните три подхода по 15–30 повторений.



Подъемы ног из положения сидя

Прекрасное статодинамическое упражнение, вовлекающее в работу прямую и косые мышцы живота. Важно: никогда полностью не выпрямляйте ноги и сильно не отклоняйтесь назад – это будет давать сильную и неприятную нагрузку на спину.

Выполните три подхода по 20–30 повторений.

Обратные выпады

Одно из лучших упражнений с акцентом на работу больших ягодичных мышц. Девушки его особенно оценят. Вариант обратных выпадов удобнее выпадов вперед (когда вы делаете шаг вперед) с точки зрения качества выполнения движения и минимальной ударной нагрузки на стопы и коленные суставы. Во время выполнения следите за тем, чтобы в нижней точке образовывался прямой угол в коленном суставе.

Планка на прямых руках

Упражнение, хорошо знакомое абсолютно всем, кто ходит на кроссфит или йогу, но чаще его выполняют на локтях. Так как коврика для фитнеса у вас нет, идеально подходит вариант на прямых руках, который не только защитит ваши локти от травм, но и вовлечет в работу большое количество мышц: трицепсы, грудные, полностью мышцы брюшного пресса, мышцы спины. Идеально это упражнение выполнять в конце комплекса и в режиме трех подходов по максимуму, но не меньше минуты.

Помните: если вы привыкли регулярно заниматься, то перерыв на неделю уже скажется на ухудшении ранее набранного результата. А отдых от тренировок на две недели приведет к потере более чем 30 процентов формы. Ну а если прибавить к этому злополучный all inclusive, то ваша фигура приобретет четко выраженные изменения.

А зачем снова возвращать потерянный результат, когда проще его поддержать?..