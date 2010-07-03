Синоптики обещают июльский зной в Москве в пятницу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Температура в Москве и Подмосковье 21 июня достигнет 31 градуса тепла. В регионе сохранится оранжевый уровень опасности погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют в пятницу днем переменную облачность без осадков. Ожидается южный ветер до 9 метров в секунду. Ночью в городе температура опустится до 17-19 градусов, в области будет около 14-19, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что очередной погодный рекорд ожидает москвичей 22 июня. В субботу в Москве ожидается до +32 градусов.

Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.

