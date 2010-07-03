Воду начали раздавать на четырех станциях МЦК и всех наземных станциях метро

Пассажирам четырех станций МЦК, а также всех наземных станций метро начали раздавать питьевую воду.
"А в Москве снова жарко. Раздаем питьевую воду на станциях МЦК Окружная, Стрешнево, Панфиловская, Автозаводская и на всех наземных станциях мосметро", – говорится в сообщении столичного метрополитена в Twitter.
По данным центра погоды "Фобос", 20 июня может быть повторен рекорд 63-летней давности. Тогда, в 1956 году, была зафиксирована температура +31,1 градуса. Синоптики отметили, что судьбу рекорда определит облачность в мегаполисе.
Ранее метеорологи предупредили, что в субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд 1917 года, когда воздух в столице прогревался до плюс 31,8 градуса.
Причиной столь жаркой погоды станет обширный антициклон, блокирующий прохождение циклонов и атмосферных фронтов, несущих осадки и прохладу.
"Утро": аномально жаркая погода ожидается в столичном регионе 20 июня
Накануне из-за жары в городе объявили повышенный уровень погодной опасности. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.
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