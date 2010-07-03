Москвичей предупредили об опасной погоде

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Повышенный уровень погодной опасности действует в Москве. МЧС запретило разводить костры из-за риска возникновения пожаров.

В среду, 19 июня, воздух прогреется до +26... +28 градусов, по области – +26... +28 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм ртутного столба.

Эксперты "Роскачества" рекомендовали утолять жажду в жару водой. Однако медики не советуют злоупотреблять лечебно-столовой водой, ее можно пить в дозированных объемах несколько раз в день до еды.

Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жару также нежелательно. Алкоголь приводит к нарушению терморегуляции организма и повышает риск теплового удара.

Ранее медики предупредили, что использование кондиционеров не всегда безопасно. Дело в том, что, попадая с уличной жары в прохладное пространство с кондиционером, люди испытывают резкий перепад температур. Это может привести к сосудистому спазму и обострению хронических респираторных заболеваний.

Кроме того, из-за жары участились случаи нападения на людей ядовитых пауков. Уже зафиксированы два случая укусов. Речь идет о каракуртах, это представители рода черных вдов. Они распространены в Средней Азии.