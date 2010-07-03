Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Из-за аномальной жары в июне москвичи стали особенно активно использовать кондиционеры. Однако медики предупредили, что это не всегда безопасно, сообщает "Вечерняя Москва".

Как пояснила врач-пульмонолог Надежда Попова, попадая с уличной жары в прохладное пространство с кондиционером, люди испытывают резкий перепад температур. По словам специалиста, это может привести к сосудистому спазму и обострению хронических респираторных заболеваний.

Кроме того, в помещениях, где работает кондиционер, воздух становится сухим. Из-за этого снижается защитная способность слизистых оболочек, вызывая дискомфортные ощущения. В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.

Использование кондиционеров также повышает риск заражения легионеллезом, напомнила врач-терапевт Варвара Веретюк. Эта инфекция развивается при вдыхании загрязненных микробов водных частиц, уточнила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей, что тридцатиградусная жара вскоре вернется в столицу. По словам метеоролога, в четверг, 20 июня, столбики термометров могут подняться до +31 градуса.