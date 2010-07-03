До +30. Жара вернется в Москву на следующей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на следующей неделе. Со вторника, 18 июня, температура воздуха начнет расти, причем существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если завтра еще температура вполне комфортная − 23−25 градусов, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду − 25-28 градусов тепла, а в четверг она опять будет в диапазоне около 30 градусной отметки", − пояснил он. 20 июня Вильфанд пообещал москвичам от + 26 до +31 градуса.

По прогнозам, сильных осадков в столице в ближайшие дни не будет, хотя во вторник возможны кратковременные дожди и грозы. В непогоду скорость ветра может повыситься до 15 метров в секунду.

Как отметил Вильфанд, в субботу и в воскресенье прохладная погода соответствует климатической норме для столицы. Нехарактерные для этого времени года высокие температуры синоптик объяснил тем, что на среднем уровне тропосферы "сформировался блок, который заключается в том, что воздушные массы из Атлантики не достигают европейской территории России". Эта ситуация и провоцирует жару в европейской части страны, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее специалисты Гидрометцентра объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 17 июня. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника.