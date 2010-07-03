До +30. Жара вернется в Москву на следующей неделе

Тридцатиградусная жара вернется в Москву на следующей неделе. Со вторника, 18 июня, температура воздуха начнет расти, причем существенных осадков не ожидается. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если завтра еще температура вполне комфортная − 23−25 градусов, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду − 25-28 градусов тепла, а в четверг она опять будет в диапазоне около 30 градусной отметки", − пояснил он. 20 июня Вильфанд пообещал москвичам от + 26 до +31 градуса.
По прогнозам, сильных осадков в столице в ближайшие дни не будет, хотя во вторник возможны кратковременные дожди и грозы. В непогоду скорость ветра может повыситься до 15 метров в секунду.
Как отметил Вильфанд, в субботу и в воскресенье прохладная погода соответствует климатической норме для столицы. Нехарактерные для этого времени года высокие температуры синоптик объяснил тем, что на среднем уровне тропосферы "сформировался блок, который заключается в том, что воздушные массы из Атлантики не достигают европейской территории России". Эта ситуация и провоцирует жару в европейской части страны, добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Ранее специалисты Гидрометцентра объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 17 июня. Это связано с высоким риском возникновения пожаров. Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.