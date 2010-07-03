Риск природных пожаров прогнозируют в Москве и области в понедельник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на понедельник, 17 июня. Ожидается высокий риск возникновения пожаров, сообщил Гидрометцентр. Предупреждение будет действовать с 21:00 воскресенья до 21:00 понедельника.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – сказано в сообщении.

Днем 16 июня в Москве будет облачно с прояснениями, возможен также небольшой кратковременный дождь. Синоптики отметили, что воздух в столице прогреется до +25 градусов, в Подмосковье – до +26.

Кроме того, синоптики предупреждали, что в этот выходной будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 7 метров в секунду.

