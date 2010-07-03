В Депздраве советуют отказаться от ледяного мороженого в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Употребление ледяного мороженого в жару вызывает дополнительный стресс у организма, сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он пояснил, что при быстром поедании мороженого в жару верхние дыхательные пути резко охлаждаются, что может привести к простуде и ОРЗ.

"Чаще всего люди покупают мороженое в жаркую погоду на улице, желая охладиться. И, как правило, стараются съесть его быстрее, пока не растаяло на солнце – вот здесь и подстерегает риск простудиться", – цитирует его Агентство "Москва".

То же самое касается холодных напитков, продолжил врач. Он посоветовал в жару выбирать чуть прохладную воду и пить маленькими глотками – в этом случает напиток успеет нагреться в полости рта.

Тяжельников рекомендует в жару отдавать предпочтение прохладной воде, но подчеркнул, что в мороженом тоже можно не отказывать себе, если есть его очень медленно, маленькими кусочками и дать слегка подтаять. Также он советует во время жары пить чистую воду, чаи, морсы, компоты, воду с добавлением лимона, ягод, фруктов, а от молочных коктейлей, кофе и газировки отказаться.

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