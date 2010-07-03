Температура в столице повторила рекорд 1999 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в столице достигла 31 градуса Цельсия. Такой показатель был зафиксирован на опорной метеостанции в районе ВДНХ, сообщает Гидрометцентр России.

Тем самым повторен температурный рекорд дня, установленный 9 июня 1999 года, тогда столбик термометра в российской столице поднялся до +31,0 градуса.

При этом абсолютный температурный рекорд за историю метеонаблюдений устоял: 9 июня 1948 года в городе было зафиксирована температура воздуха 32,1 градуса выше ноля.

Врачи предупреждают – от солнечного или теплового ударов не застрахован даже самый здоровый человек.

"Выходить на улицу нужно в одежде светлых тонов. Также и головной убор должен быть светлого цвета. Не надо очень темную одежду надевать, это чревато. Выходя на улицу, нужно взять с собой бутылку прохладной воды, но не холодной и не ледяной, а то можно простудить горло. Если нет аллергии, то в эту бутылку можно выжать пол-лимона, чтобы восполнить потерю аскорбиновой кислоты", – цитирует телеканал Москва 24 врача скорой помощи Михаила Коневского.

Ранее москвичей предупредили о дожде и ветре с порывами до 15 метров в секунду.

"Местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, ветер юго-западный со скоростью 2-7 метра в секунду, при грозе порывистый", – рассказывает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Роспотребнадзор в столице одобрил семь зон для купания – две в Серебряном бору, две в Зеленограде (Школьное и Черное озёра), Мещерское озеро в Солнцеве, парк Тропареве, а также пляж "Левобережье" на левом берегу канала имени Москвы.

