МЧС предупредило москвичей о дожде и порывистом ветре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сильный дождь и гроза ожидаются в Москве в ближайшие часы, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до вечера воскресенья местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра", – сказали в ведомстве.

В ЦОДД рекомендует автомобилистам не парковаться вблизи деревьев из-за непогоды. "Июнь, жара... И снова синоптики прогнозируют грозу, сильный ветер и дожди. Будьте осторожны, машины лучше парковать подальше от деревьев и конструкций", – говорится в сообщении в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что оранжевый уровень опасности в столичном регионе продлен на 10 июня. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на семь-восемь градусов.

Метеорологи также отмечают, что ливни с грозами и градом обрушатся на столицу в понедельник.

"Завтра погода начнет ухудшаться уже с утра. Завтра и град возможен до 2-3 сантиметров, и шквал, и ливень, и гроза. Характер погоды будет штормовой", – рассказал журналистам ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что через Москву пройдет холодный атмосферный фронт. Однако уже во вторник и среду в городе снова будет 30-градусная жара. В ночное время столбики термометров опустятся до +15 градусов, а утром будет около +18..+20 градусов.

На станциях МЦК из-за жары начали раздавать воду. Москвичам и гостям города посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

