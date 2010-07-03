Оранжевый уровень опасности продлен до понедельника

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до понедельника, 10 июня.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7-8 градусов.

В воскресенье в столице сохраняется жаркая погода. Столбики термометров к полудню поднимутся до 31-33 градусов. Синоптики обещают переменную облачность. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. При этом местами возможны кратковременные дожди и гроза.

"В воскресенье мы находимся в теплом секторе далекого циклона, путь которого лежит по северным регионам европейской России, так что у нас вновь переменная облачность. А температурный фон остается заметно выше нормы: в дневные часы в воскресенье в центре столицы – от 30 до 32 градусов, а в Московской области от 27 до 32 градусов", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В понедельник, 10 июня, через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, возможны грозы. Но что касается температуры, то она, по прогнозам, не сильно опустится: лишь на пару-тройку градусов. Такое небольшое похолодание должно продлиться всего день. Со вторника снова прогнозируется тридцатиградусная жара и без осадков.



Рабочая неделя в Москве начнется с дождей

Ранее в Депздраве предупредили москвичей о головокружениях, тошноте и головных болях из-за перегрева на солнце. В случае возникновения признаков недомогания следует перейти или перенести пострадавшего в более прохладное место. После чего необходимо выпить воды, положить холодный компресс на голову и на верхнюю часть туловища. Также следует снять всю лишнюю одежду, которая могла бы препятствовать проходу воздуха.

