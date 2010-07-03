Депздрав рассказал, как вести себя в жару

Резкий перепад температуры при заходе в воду в жару может привести к спазму сосудов, скачкам артериального давления и рефлекторному сокращению мышц, сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
По его словам, это может привести к потере сознания, судорогам и остановке дыхания.
"Резкий перепад температур никому не полезен. Обычно в жару температура воздуха значительно выше температуры воды. Часто люди заходят в воду после того, как сильно разогрелись на солнце или разгорячились, играя в пляжные игры. Этого делать нельзя", – цитирует его Агентство "Москва".
В связи с этим врач советует после физической нагрузки отдохнуть и успокоиться, а входя в холодную воду, дать время организму на адаптацию к ней. Прыгать в воду с разбегу или нырять сразу с головой строго запрещено.
Погружаться в воду следует постепенно, привыкая к температуре. Войдя в воду первый раз, не стоит оставаться там надолго – достаточно двух минут. В следующие заходы можно находиться в воде подольше.
Также специалист предупреждает, что, находясь в прохладную погоду в мокром купальнике длительное время, можно переохладиться, что приведет к проблемам со здоровьем. В связи с этим лучше сразу вытереться насухо и переодеться.
До конца недели москвичам пообещали 30-градусную жару. В четверг, 6 июня, пик жары придется на период с 11:00 до 18:00. Осадков не предвидится. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице в предстоящие выходные воздух прогреется до 33 градусов.
В центре погоды "Фобос", в свою очередь, рассказали, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века.
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