Москвичам пообещали 30-градусную жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Малооблачная погода и до 30 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 6 июня.

Как сообщает портал "Метеоновости", пик жары придется на период с 11:00 до 18:00. Осадков не предвидится.

Будет дуть ветер южных направлений скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия неблагоприятны для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Отмечается, что необходимо избегать пребывания на солнце и иметь при себе бутылку с водой. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице в предстоящие выходные воздух прогреется до 33 градусов.