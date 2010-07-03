В выходные в столице ожидается жара

В столице в предстоящие выходные воздух прогреется до 33 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, жаркую погоду будет определять антициклон.
"С каждым днем в Москве становится все теплее, дневная температура в пятницу составит плюс 29–31, в ночь на субботу ожидается 17–19 градусов тепла, 9 июня – до 31–33 градусов. Осадков в предстоящие выходные мы не ожидаем", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.
Она отметила, что 8 июня в дневные часы температура воздуха составит от 30 до 31 градуса. Возможно, в предстоящие выходные дни погода приблизится к рекордным показателям.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что к концу недели Гидрометцентр из-за жары может объявить в столичном регионе о высокой (четвертый класс) пожарной опасности.
Он отметил, что в столице сейчас действует антициклон, который блокирует приход влажного воздуха с Атлантического океана. Такая ситуация сохранится еще минимум восемь дней.
В ближайшие дни дождей не ожидается, температура воздуха будет только расти. Врачи напоминают, что в жару следует носить с собой бутылку воды, а физические нагрузки лучше перенести на утренние часы.
Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.