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18:28

В выходные в столице ожидается жара

общество погода

18:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в предстоящие выходные воздух прогреется до 33 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, жаркую погоду будет определять антициклон.

"С каждым днем в Москве становится все теплее, дневная температура в пятницу составит плюс 29–31, в ночь на субботу ожидается 17–19 градусов тепла, 9 июня – до 31–33 градусов. Осадков в предстоящие выходные мы не ожидаем", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Она отметила, что 8 июня в дневные часы температура воздуха составит от 30 до 31 градуса. Возможно, в предстоящие выходные дни погода приблизится к рекордным показателям.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что к концу недели Гидрометцентр из-за жары может объявить в столичном регионе о высокой (четвертый класс) пожарной опасности.

Он отметил, что в столице сейчас действует антициклон, который блокирует приход влажного воздуха с Атлантического океана. Такая ситуация сохранится еще минимум восемь дней.

В ближайшие дни дождей не ожидается, температура воздуха будет только расти. Врачи напоминают, что в жару следует носить с собой бутылку воды, а физические нагрузки лучше перенести на утренние часы.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

Первая неделя июня будет жаркой

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