Синоптики прогнозируют высокую пожарную опасность в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К концу недели Гидрометцентр из-за жары может объявить в столичном регионе о высокой (четвертый класс) пожарной опасности.

"Сейчас мы не прогнозируем чрезвычайных ситуаций, то есть пятого класса опасности. Но вот четвертый класс – высокая пожарная опасность – прогнозируется к пятнице и субботе в отдельных районах. Если погоде "помогут" люди, например, костер разведут и забудут, то при таких условиях пожары возможны", – цитирует Агентство "Москва" научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в столице сейчас действует антициклон, который блокирует приход влажного воздуха с Атлантического океана. Такая ситуация сохранится еще минимум восемь дней.

Желтый уровень обозначает потенциально опасные погодные условия, оранжевый – опасные стихийные бедствия: шквалы, грозы, ливни, красный – крайне опасные (в этом случае рекомендуется оставаться дома и при необходимости готовиться к эвакуации).

В среду, 5 июня, в Москве ожидается теплый день. Днем температура воздуха составит +27 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление высокое – 754 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие дни дождей не ожидается, температура воздуха будет только расти. Врачи напоминают, что в жару следует носить с собой бутылку воды, а физические нагрузки лучше перенести на утренние часы.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

