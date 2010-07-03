Более 6 тысяч бутылок воды бесплатно раздали пассажирам метро и МЦК

Фото: Агентство "Москва"

Пассажиры столичного метрополитена и МЦК бесплатно получили более шести тысяч бутылок с водой без газа с начала летнего сезона, сообщает пресс-служба подземки.

Уточняется, что в разные дни воду раздавали на 20 станциях метро и 13 станциях МЦК. Больше всего бутылок с водой раздали 29 мая. В тот день воду получили более четырех тысяч человек.

Большинство бутылок разбирали на пересадочных станциях: "Пушкинской", "Сретенском бульваре" и "Библиотеке имени Ленина".

Ранее бесплатную воду начали раздавать из-за жары на семи вокзалах столицы, железнодорожной станции "Тушино", на 28 станциях метро и на Московском центральном кольце (МЦК).

Кроме того, в центрах социального обслуживания и их филиалах в связи жаркой погодой открылись "комнаты прохлады". Москвичи могут воспользоваться "комнатой прохлады" в 37 центрах социального обслуживания и 96 их филиалах. В таких комнатах для граждан предоставлены кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.