Тридцатиградусная жара в Москве 6 июня случается раз в четверть века – синоптики

В Москве прогнозируется около +30 градусов и выше. Такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века, отметили синоптики центра погоды "Фобос".
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центральной частью области высокого атмосферного давления. В такой обстановке москвичей и жителей Подмосковья ждет еще один погожий летний денек, потепление усилится и столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки, что бывает в этот день не чаще одного раза в 23 года", – сказано в сообщении.
Температура воздуха днем 6 июня может прогреться до +32, в Подмосковье будет до +33. Пик жары придется на время с 11:00 до 18:00. Осадков не будет, ожидаются южный ветер 3-8 метров в секунду и повышенное атмосферное давление.
"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 6 июня
При такой погоде стоит быть внимательными людям с заболеваниями сердца и сосудов. Также метеорологи напомнили, что важно при себе иметь бутылку с водой и не допускать солнечного и теплового удара.
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