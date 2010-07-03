Тридцатиградусная жара в Москве 6 июня случается раз в четверть века – синоптики

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве прогнозируется около +30 градусов и выше. Такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века, отметили синоптики центра погоды "Фобос".

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центральной частью области высокого атмосферного давления. В такой обстановке москвичей и жителей Подмосковья ждет еще один погожий летний денек, потепление усилится и столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной отметки, что бывает в этот день не чаще одного раза в 23 года", – сказано в сообщении.

Температура воздуха днем 6 июня может прогреться до +32, в Подмосковье будет до +33. Пик жары придется на время с 11:00 до 18:00. Осадков не будет, ожидаются южный ветер 3-8 метров в секунду и повышенное атмосферное давление.



"Утро": повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 6 июня

При такой погоде стоит быть внимательными людям с заболеваниями сердца и сосудов. Также метеорологи напомнили, что важно при себе иметь бутылку с водой и не допускать солнечного и теплового удара.

