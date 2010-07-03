В Москве ожидается кратковременный дождь с грозой

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и до 33 градусов тепла в столице в воскресенье, 9 июня.
"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 31-33 градусов тепла. Ветер южный, 2-7 метров в секунду", – говорится на портале "Метеоновости".
Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба. Сформируется неустойчивый геомагнитный фон.
На сайте Гидрометцентра говорится, что в столице объявлен оранжевый уровень опасности, предпоследний по шкале, когда погодные условия могут действительно навредить человеку. Метеорологи предупреждают москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды.
Ранее заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. По ее словам, самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети, беременные и пожилые люди, особенно маломобильные. Она также обратила внимание, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей.
В ЦОДД рекомендовали автомобилистам и велосипедистам не садиться за руль при плохом самочувствии во время жары.
В понедельник в Москве и области могут пройти кратковременные дожди, однако температура останется на уровне 30 градусов. Более заметное понижение температуры москвичи смогут ощутить с четверга, 12 июня, когда, по предварительным расчетам, ожидается около 19-24 градусов в дневные часы.
Как пережить жару в столице
Желтый уровень погодной опасности обозначает потенциально опасные погодные условия, оранжевый – опасные стихийные бедствия: шквалы, грозы, ливни, красный – крайне опасные (в этом случае рекомендуется оставаться дома и при необходимости готовиться к эвакуации).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.