В Москве ожидается кратковременный дождь с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь и до 33 градусов тепла в столице в воскресенье, 9 июня.

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 31-33 градусов тепла. Ветер южный, 2-7 метров в секунду", – говорится на портале "Метеоновости".

Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба. Сформируется неустойчивый геомагнитный фон.

На сайте Гидрометцентра говорится, что в столице объявлен оранжевый уровень опасности, предпоследний по шкале, когда погодные условия могут действительно навредить человеку. Метеорологи предупреждают москвичей о возможности стихийных бедствий из-за аномально жаркой погоды.

Ранее заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. По ее словам, самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети, беременные и пожилые люди, особенно маломобильные. Она также обратила внимание, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам и велосипедистам не садиться за руль при плохом самочувствии во время жары.

В понедельник в Москве и области могут пройти кратковременные дожди, однако температура останется на уровне 30 градусов. Более заметное понижение температуры москвичи смогут ощутить с четверга, 12 июня, когда, по предварительным расчетам, ожидается около 19-24 градусов в дневные часы.



Как пережить жару в столице

Желтый уровень погодной опасности обозначает потенциально опасные погодные условия, оранжевый – опасные стихийные бедствия: шквалы, грозы, ливни, красный – крайне опасные (в этом случае рекомендуется оставаться дома и при необходимости готовиться к эвакуации).

