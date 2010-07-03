ЦОДД рекомендует москвичам не садиться за руль в жару

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам и велосипедистам не садиться за руль при плохом самочувствии во время жары.

"В такое пекло, если чувствуете себя не очень, лучше не садиться за руль машины, и мотоцикла, да и велосипеда тоже. Побольше воды, полегче одежду (и желательно посветлее) и кепки-панамки просто-таки must have", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Также в ведомстве сообщили, что каждое лето машин на дорогах становится меньше. "Кто-то уезжает на дачу, кто-то на каникулы. Обычно уже с 15 июня автомобилей в городе становится на 2 процента меньше", – указали в ЦОДД.

В столичном регионе в воскресенье, 9 июня, объявлен предпоследний – оранжевый уровень погодной опасности. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 8-9 градусов.

В понедельник в Москве и области могут пройти кратковременные дожди, однако температура останется на уровне 30 градусов. Более заметное понижение температуры москвичи смогут ощутить с четверга, 12 июня, когда, по предварительным расчетам, ожидается около 19-24 градусов в дневные часы.

Из-за жаркой погоды коммунальные и дорожные службы Москвы работают в особом режиме, дороги столицы в пик жары поливаются каждые два часа.



Как пережить жару в столице

Желтый уровень погодной опасности обозначает потенциально опасные погодные условия, оранжевый – опасные стихийные бедствия: шквалы, грозы, ливни, красный – крайне опасные (в этом случае рекомендуется оставаться дома и при необходимости готовиться к эвакуации).

