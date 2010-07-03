Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый – погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 30 до 32 градусов тепла, в области – от 28 до 33. Жителям столицы рекомендуют надевать одежду светлых тонов, пользоваться головными уборами, пить больше воды и избегать перегрева на солнце.

В субботу, 8 июня, температура в столичном регионе может подняться выше 31 градуса.

"В течение дня климатическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться антициклоном. Это значит, что вновь переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. В Москве сегодня от 30 до 33 градусов, в разгар дня по области – 28-33 тепла, это близко к рекорду далекого 1948 года, так что сегодня температура экстремально высокая", – рассказал телеканалу Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В начале новой недели к городу с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз, которые немного ослабят жару. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону, благодаря чему концентрация облачности и вероятность осадков будет минимальная, а столбики термометров устремятся к 29 градусам.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от жары. Высокая температура воздуха как на улице, так и в помещениях может негативно повлиять на здоровье людей, особенно пожилых и детей. В ряде случаев жара провоцирует перегрев организма, что ведет к резкому ухудшению здоровья, отметили специалисты.

В жаркую погоду москвичам посоветовали перейти на менее калорийную пищу, употреблять больше фруктов и овощей, а мясо заменить рыбой или морепродуктами. Лучше выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, а выходя на улицу, не забывать про головной убор и солнцезащитные очки. Поездки в транспорте посоветовали перенести на утренние или вечерние часы.



Как пережить жару в столице

Желтый уровень погодной опасности обозначает потенциально опасные погодные условия, оранжевый – опасные стихийные бедствия: шквалы, грозы, ливни, красный – крайне опасные (в этом случае рекомендуется оставаться дома и при необходимости готовиться к эвакуации).

