В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от жары, которая может привести к обострению хронических заболеваний. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Как пояснили в ведомстве, высокая температура воздуха как на улице, так и в помещениях может негативно повлиять на здоровье людей, особенно пожилых и детей. В ряде случаев жара провоцирует перегрев организма, что ведет к резкому ухудшению здоровья, отметили специалисты.
В жаркую погоду москвичам посоветовали не находиться на улице слишком долго и ограничить физические нагрузки. Также лучше перейти на менее калорийную пищу, употреблять больше фруктов и овощей, а мясо заменить рыбой или морепродуктами. Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали пить больше воды, хотя есть и исключения. "Вместе с этим необходимо помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", – напомнили в ведомстве.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в жару лучше выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, а выходя на улицу, не забывать про головной убор и солнцезащитные очки. Поездки в транспорте посоветовали перенести на утренние или вечерние часы.
Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья жаркую и солнечную погоду в субботу, 8 июня. Днем температура в столичном регионе может подняться выше +31 градуса. Из-за аномальной жары в столице открыли "комнаты прохлады". Они появились в центрах соцобслуживания и оборудованы кондиционерами и кулерами с водой.
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