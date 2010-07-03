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08:22

Выше +30. Москву ждет жаркая и солнечная суббота

общество погода

08:22

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жаркая погода без осадков ждет жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 8 июня. Днем температура в столичном регионе может подняться выше +31 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, погоду в столице продолжит определять обширный антициклон. Ожидается, что среднесуточная температура будет выше нормы на семь–восемь градусов. После полудня воздух раскалится до +29–32 градусов в Москве, а по области – до +31 градуса.

Осадков не прогнозируют. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, его скорость составит 3–8 метров в секунду.

Накануне МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре в субботу. Горожанам посоветовали избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Коммунальные службы перешли на особый режим работы. В частности, из-за жары специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" стараются поливать дороги каждые два часа, чтобы охладить поверхность дорожного полотна.

Для жителей столицы открыли "комнаты прохлады" в центрах соцобслуживания и их филиалах. Там установлены кондиционеры, кулеры с водой, есть зона отдыха. С понедельника по четверг "комнаты прохлады" работают с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45, а в субботу – до 16:00.

Как пережить жару в столице

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общество погода

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