Москвичей предупредили о жаре до плюс 33 градусов в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 8 июня, в столице ожидается до плюс 33 градусов тепла, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды", – говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века.

В начале следующей недели к городу с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз, которые немного ослабят жару. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону, благодаря чему концентрация облачности и вероятность осадков будет минимальная, а столбики термометров устремятся к 29 градусам.

Городские службы в Москве перешли на особый режим работы из-за жары. За состоянием дорог в жару следят работники ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты в жаркую погоду стараются поливать дороги каждые два часа. Это позволяет не только содержать их в чистом виде, но и охладить поверхность дорожного полотна.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

