Столичная жара может побить рекорд 71-летней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ближайшие дни в столице могут быть побиты температурные рекорды, сообщает Гидрометцентр России.

В четверг, 6 июня, воздух может прогреться до 30 градусов, 7 июня прогнозируется до 30–32 градусов, а 8 июня – до 31–33. Синоптики отмечают, что таким жарким начало июня в Москве было в 1988 и в 1948 годах.

"Рекорды 6 и 7 июня относятся к 1988 году, тогда максимальная температура воздуха составила +32,5 и +32,7 градуса соответственно, а рекорды 8 и 9 июня были зафиксированы в 1948 году, тогда на станции ВДНХ воздух прогрелся до +32,4 и +32,1 градуса соответственно. В ближайшие дни в столице возможны перекрытия абсолютной максимальной температуры воздуха 31 и 71-летней давности", – говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что такая жара считается опасным метеорологическим явлением. В связи с этим горожанам не рекомендуется находиться на солнце в полуденные часы без головного убора. Следует пить много воды.

Также отмечается, что погода в выходные дни будет благоприятствовать времяпрепровождению на свежем воздухе, в связи с чем многие решат пожарить шашлыки. Синоптики просят не оставлять огонь без присмотра из-за высокой пожароопасности.

Ранее жителей столичного региона предупредили о сильной жаре – столбики термометров в течение дня могут подняться до 31 градуса. В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. Ветер будет дуть со скоростью 1–3 метра в секунду.

Синоптики центра погоды "Фобос" отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века. В условиях жары настоящим испытанием может стать поездка в общественном транспорте. Мосгортранс внимательно следит за ситуацией: водителей перед выездом обязательно осматривает врач, и под рукой у них всегда есть вода. В 80% автобусов, трамваев и троллейбусов есть кондиционеры, и они работают. Если нет, то просят сообщать на горячую линию Мосгортранса или в Twitter. Можно воспользоваться также сайтом mos.ru.

Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что резкий перепад температуры при заходе в воду в жару может привести к спазму сосудов, скачкам артериального давления и рефлекторному сокращению мышц. По его словам, это, в свою очередь, может привести к потере сознания, судорогам и остановке дыхания. В связи с этим врач советует после физической нагрузки отдохнуть и успокоиться, а входя в холодную воду, дать время организму на адаптацию к ней.

