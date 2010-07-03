Городские службы Москвы перешли на особый режим работы из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Городские службы в Москве перешли на особый режим работы из-за жары. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
По прогнозам синоптиков, в ближайшее время температура воздуха в городе дойдет до отметки +30...+33 градуса. "В таких непростых погодных условиях в городе приняты дополнительные меры по поддержанию нормативного состояния дорожного покрытия, уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и туристов на улицах", – рассказал Бирюков.
Он добавил, что за состоянием дорог в жару следят работники ГБУ "Автомобильные дороги". Специалисты в жаркую погоду стараются поливать дороги каждые два часа. Бирюков отметил, что это позволяет не только содержать их в чистом виде, но и охладить поверхность дорожного полотна.
Синоптики центра погоды "Фобос" отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века. В условиях жары настоящим испытанием может стать поездка в общественном транспорте. Мосгортранс внимательно следит за ситуацией: водителей перед выездом обязательно осматривает врач, и под рукой у них всегда есть вода.
В 80% автобусов, трамваев и троллейбусов есть кондиционеры. Если по какой-то причине они неисправны, то пассажиров просят сообщать на горячую линию Мосгортранса или в Twitter. Можно воспользоваться также сайтом mos.ru.
Специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что резкий перепад температуры при заходе в воду в жару может привести к спазму сосудов, скачкам артериального давления и рефлекторному сокращению мышц. По его словам, это может привести к потере сознания, судорогам и остановке дыхания. Врач советует после физической нагрузки отдохнуть и успокоиться, а входя в холодную воду, дать время организму на адаптацию к ней.
Специалисты предупреждают, что такая жара считается опасным метеорологическим явлением. В связи с этим горожанам не рекомендуется находиться на солнце в полуденные часы без головного убора. Следует пить много воды.
Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.
Теплая погода ожидается в столичном регионе 6 июня
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