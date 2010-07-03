Москвичей предупредили о вероятности возникновения пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе на 8 июня из-за вероятности возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в Москве могут быть побиты температурные рекорды – воздух может прогреться до плюс 33 градусов. Таким жарким начало июня в Москве было в 1988 и в 1948 годах.
Специалисты предупреждают, что такая жара считается опасным метеорологическим явлением. В связи с этим горожанам не рекомендуется находиться на солнце в полуденные часы без головного убора. Следует пить много воды.
ГУ МЧС по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. В случае необходимости МЧС рекомендует звонить по телефону "101" либо по единому телефону доверия управления МЧС по Москве: 8-495-637-22-22.
Погода в выходные дни будет благоприятствовать времяпрепровождению на свежем воздухе, в связи с чем многие решат пожарить шашлыки. Горожан просят не оставлять огонь без присмотра из-за высокой пожароопасности.
Из-за жары в городе на особый режим перешли городские службы. Они будут в усиленном порядке следить за состоянием дорожного покрытия, за зелеными насаждениями и за комфортным пребыванием москвичей и туристов на улицах.
В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.
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