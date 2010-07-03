Москвичей предупредили о жаре до 32 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жара до +32 градусов ожидается в Москве в пятницу, 7 июня. Об этом сообщило столичное ГУ МЧС.

"Днем 7 июня местами по Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...+32 градуса. ГУ МЧС по Москве рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды", – предупредили москвичей спасатели.

В случае необходимости МЧС рекомендует звонить по телефону "101" либо по единому телефону доверия управления МЧС по Москве: 8-495-637-22-22.

Ранее синоптики заявили, что 7 июня в столичном регионе может оказаться самым жарким днем за 30 лет метеонаблюдений. Ожидается солнечный и сухой день с аномально высокой температурой на 8-9 градусов выше климатической нормы. Вечер сегодня прогнозируется теплый, до +25 градусов. К ночи воздух охладится до +16 градусов.



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Атмосферное давление будет высоким, до 754 миллиметров ртутного столба третий день подряд, хотя в субботу давление начнет немного меняться. В целом прохлады точно можно не ждать до 10 июня.

Специалисты предупреждают, что такая жара считается опасным метеорологическим явлением. В связи с этим горожанам не рекомендуется находиться на солнце в полуденные часы без головного убора. Следует пить много воды.

