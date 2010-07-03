Пятница в столице может побить рекорд жары за 30 лет

Пятница, 7 июня, в столичном регионе может стать самой жаркой за 30 лет метеонаблюдений. Ожидается солнечный и сухой день с аномально высокой температурой на 8-9 градусов выше климатической нормы.
"Облачно, без осадков, 30-32 градуса. Рекорд 7 июня был 32,7 в 1988 году. Маловероятно, но можем побить", – цитирует РИА Новости сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова. Ожидается южный ветер 1-6 метров в секунду.
Вечер сегодня тоже прогнозируется теплый, до 25 градусов, к ночи до 16 градусов. Атмосферное давление стабильно высокое: на барометрах 754 миллиметра третий день подряд. Такое постоянство не долго продлится – уже в субботу давление начнет меняться, хотя сильных скачков не будет.
Также метеорологи отмечают, что такая жаркая погода случается в начале июня раз в четверть века. МЧС из-за высокой вероятности возникновения пожаров продлило желтый уровень погодной опасности. Медики рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также чаще пить негазированную воду. Пробежки и физические нагрузки лучше перенести на утренние часы, днем же советуют больше времени проводить в тени.
Прохлады не ожидается до 10 июня. В дневные часы в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +33 градусов. Неделя завершится дождями – по этой причине ни зонты, ни солнцезащитные очки далеко можно не убирать.
В начале новой недели к городу с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз, которые немного ослабят жару. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону, благодаря чему концентрация облачности и вероятность осадков будет минимальная, а столбики термометров устремятся к 29 градусам.
Жара – большая нагрузка для организма, от перегрева легко можно потерять сознание. Что делать, если человеку рядом стало плохо – в сюжете телеканала Москва 24.
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