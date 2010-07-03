Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде на 7 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве объявлен желтый уровень опасности на 7 июня из-за жары и высокой пожароопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

В четверг, 6 июня, температура воздуха в Москве может дойти до +30 градусов. Пик жары придется на время с 11:00 до 18:00. В пятницу и субботу столбики термометров в городе могут дойти до рекордных значений – до +31... +33 градусов. Синоптики отмечают, что таким жарким начало июня в Москве было в 1988 и в 1948 годах.

Специалисты предупреждают, что такая жара считается опасным метеорологическим явлением. В связи с этим горожанам не рекомендуется находиться на солнце в полуденные часы без головного убора. Следует пить много воды.

Из-за жары в городе на особый режим перешли городские службы. Они будут в усиленном порядке следить за состоянием дорожного покрытия, за зелеными насаждениями и за комфортным пребыванием москвичей и туристов на улицах.

В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

