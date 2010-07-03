Как оказать первую помощь при обмороке

В Москве установилась 30-градусная жара. Синоптики заявляют, что в это время года такая погода в Москве случается довольно редко, примерно раз в четверть века. Это большая нагрузка на организм, и от перегрева на солнце можно легко потерять сознание. Что делать, если человеку рядом стало плохо, – об этом в сюжете телеканала Москва 24.
Симптомы обморока легко заметить – это жажда, учащенное дыхание, слабость, возможна тошнота. К изнемогающим от жары москвичи не остаются равнодушными и предлагают свою помощь, показал эксперимент нашего корреспондента. Люди оборачиваются, предлагают отойти в тень или принести нашатырь.
Если человеку рядом с вами стало плохо, то сначала надо помочь ему лечь, подложив что-нибудь под ноги и голову. Также нужно снять одежду, стесняющую движения, или хотя бы расстегнуть верхние пуговицы. Важно смочить лицо прохладной водой и дать человеку полежать.
"Мосгорсправка": как защититься от жары
Ранее синоптики сообщили, что в этот раз 7 июня в столичном регионе может стать самым жарким днем за последние 30 лет наблюдений. Метеорологи пообещали москвичам солнечный и сухой день с аномально высокой температурой. Воздух будет на 8-9 градусов горячее климатической нормы.
Прохлады не ожидается до 10 июня. Днем в субботу и воскресенье воздух может прогреться до +33 градусов. Однако неделя завершится дождями. В начале новой недели к Москве с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону.
Синоптики отмечали, что такая небывалая жара случается в Москве в начале июня не чаще, чем раз в четверть века. МЧС из-за вероятности возникновения пожаров продлило желтый уровень погодной опасности. Медики рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и чаще пить воду. Пробежки и физические нагрузки лучше перенести на утро.
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