Вся поливомоечная техника вышла на улицы Москвы из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всю поливомоечную технику столицы вывели на улицы из-за аномальной жары. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что 8 и 9 июня синоптики прогнозируют жару до +33 градусов. "Вся имеющаяся в городе техника введена на улицы для полива дорог и аэрации воздуха", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

По его словам, что в связи с очень жаркой погоды коммунальщики и дорожные службы столицы работают в особом режиме. В пик зноя московские дороги и улицы поливают каждые два часа.

Кроме того, отметил Бирюков, были "приняты все меры по дополнительному уходу за зелеными насаждениями и обеспечению комфортного пребывания москвичей и гостей города на улицах".

Ранее специалисты Гидрометцентра России объявили об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня. По прогнозам, уже в субботу, 8 июня, температура воздуха в городе превысит 32 градуса.

На станциях МЦК из-за жары начали раздавать воду. Москвичам и гостям города посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.