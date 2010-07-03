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13:25

На станциях МЦК начали раздавать воду из-за жары

транспорт

13:25

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) могут получить бесплатную питьевую воду, которую начали раздавать на десяти станциях в связи с жаркой погодой. Об этом говорится на странице столичной подземки в микроблоге Twitter.

"Внимательно следим за температурой в мосметро. Начали раздавать воду на станциях МЦК "Автозаводская", "Стрешнево", "Лихоборы", "Окружная", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского", "Панфиловская", "Локомотив", "Андроновка" и "Зорге", – говорится в сообщении.

Ранее столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение в связи с сильной жарой. По прогнозам синоптиков, местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 30 градуса. В связи рекомендуется избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

По прогнозам синоптиков, днем в воскресенье ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 30 до 32 градусов тепла, в области – от 28 до 33.

В начале новой недели к городу с северо-запада приблизится атмосферный фронт. Под его влиянием возрастет вероятность дождей и гроз, которые немного ослабят жару. Во вторник инициатива снова перейдет к антициклону, благодаря чему концентрация облачности и вероятность осадков будет минимальная.

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