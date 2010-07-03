Медики назвали наиболее уязвимые в жару группы людей

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Заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность.

По ее словам, самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети, беременные и пожилые люди, особенно маломобильные.

"Вообще, все категории лиц, которые имеют хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые", – сказала врач в разговоре с RT.

Также Анисимова указала на необходимость пить в жару достаточное количество жидкости. В противном случае кровь становится более густой.

В результате повышается давление, увеличивается риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов.

Она также обратила внимание, что в жару необходимо носить головной убор и одежду из легких, "дышащих" тканей.

Как легче всего перенести жару

Специалист центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова ранее рассказала о способах защиты кожи в жару.

По ее словам, необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж.

В связи с жаркой погодой, которая установилась в Москве, в центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады", где есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.