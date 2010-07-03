Дерматолог рассказала о вреде макияжа в жару

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Специалист центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Анастасия Расулова рассказала о способах защиты кожи в жару.

По ее словам, необходимо использовать защитные кремы, в состав которых входят UV-фильтры, антиоксиданты, а также наносить минимальный макияж.

"Например, минеральную пудру, которая будет служить защитным барьером от загрязнений", – приводит слова Расуловой РИА Новости.

Врач также указала, что способствовать хорошему состоянию кожи после длительного пребывания на солнце будет очистка гидрофильным маслом, гелем или пенкой.

Далее необходимо обработать лицо тоником и нанести крем по типу кожи. На солнце при этом рекомендуют находиться не более четырех часов.

Расулова отметила, что использование скрабов, в состав которых входят минералы или молотые косточки, приводит к истончению и травмированию рогового слоя.

"Это может привести к еще большему шелушению, неравномерному очищению, усилению работы сальных желез", – пояснила дерматолог.

В связи с жаркой погодой, которая установилась в Москве, в центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады", где есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.