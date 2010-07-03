В Депздраве рассказали о первых симптомах перегрева на солнце

В Депздраве предупредили москвичей о головокружениях, тошноте и головных болях из-за перегрева на солнце. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.
"Если вы слишком долго пребываете на солнце, от перегрева могут проявляться следующие симптомы: тошнота, головная мышечная боль, учащенное сердцебиение и дыхание, слабость в ногах, повышенное потоотделение, иногда может повышаться температура", – отметил Тяжельников.
Он добавил, что в случае возникновения признаков недомогания следует перейти или перенести пострадавшего в более прохладное место. После чего необходимо выпить воды, положить холодный компресс на голову и на верхнюю часть туловища. Также следует снять всю лишнюю одежду, которая могла бы препятствовать проходу воздуха.
Однако, если самочувствие не улучшается, то в таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу. При этом Тяжельников отметил, что в жару чаще всего можно простыть, поскольку перепады температур являются огромным стрессом для организма. "Простыть легко, включив слишком холодный воздух в машине или зайдя в очень охлажденное помещение с уличной жары", – добавил он.
Тяжельников отметил, что у людей с хроническими заболеваниями повышается риск столкнуться с вышеперечисленными симптомами. Таким людям необходимо чаще остальных следить за своим давлением, пить чистую воду, одеваться в легкую и свободную одежду из натуральных тканей и систематически принимать постоянные препараты.
Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья жаркую и солнечную погоду в субботу и воскресенье. Днем температура в столичном регионе может подняться выше +31 градуса. Из-за аномальной жары в столице открыли "комнаты прохлады". Они появились в центрах соцобслуживания и оборудованы кондиционерами и кулерами с водой.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.