В Депздраве рассказали о первых симптомах перегрева на солнце

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В Депздраве предупредили москвичей о головокружениях, тошноте и головных болях из-за перегрева на солнце. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на внештатного специалиста столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрея Тяжельникова.

"Если вы слишком долго пребываете на солнце, от перегрева могут проявляться следующие симптомы: тошнота, головная мышечная боль, учащенное сердцебиение и дыхание, слабость в ногах, повышенное потоотделение, иногда может повышаться температура", – отметил Тяжельников.

Он добавил, что в случае возникновения признаков недомогания следует перейти или перенести пострадавшего в более прохладное место. После чего необходимо выпить воды, положить холодный компресс на голову и на верхнюю часть туловища. Также следует снять всю лишнюю одежду, которая могла бы препятствовать проходу воздуха.

Однако, если самочувствие не улучшается, то в таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу. При этом Тяжельников отметил, что в жару чаще всего можно простыть, поскольку перепады температур являются огромным стрессом для организма. "Простыть легко, включив слишком холодный воздух в машине или зайдя в очень охлажденное помещение с уличной жары", – добавил он.

Тяжельников отметил, что у людей с хроническими заболеваниями повышается риск столкнуться с вышеперечисленными симптомами. Таким людям необходимо чаще остальных следить за своим давлением, пить чистую воду, одеваться в легкую и свободную одежду из натуральных тканей и систематически принимать постоянные препараты.

Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья жаркую и солнечную погоду в субботу и воскресенье. Днем температура в столичном регионе может подняться выше +31 градуса. Из-за аномальной жары в столице открыли "комнаты прохлады". Они появились в центрах соцобслуживания и оборудованы кондиционерами и кулерами с водой.

