Москвичам пообещали несколько дней прохлады на будущей неделе

Москвичам пообещали немного прохлады на будущей неделе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
В понедельник, 10 июня, через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, возможны грозы. Температура воздуха в городе опустится до +27..+28 градусов.
Во вторник и среду в городе снова будет 30-градусная жара. В ночное время столбики термометров опустятся до +15 градусов, а утром будет около +18..+20 градусов.
В четверг, 13 июня, в Москву вернется атмосферный фронт, который принесет в регион дожди и небольшое похолодание до +19...+24 градусов. Уже в пятницу температура воздуха в городе снова начнет стремительно двигаться к отметке в +30 градусов.
Роман Вильфанд также сообщил о начале купального сезона в Московском регионе. Он добавил, что на севере от Москвы в Москве-реке температура воды составляет +20..+21 градус, а на юге Москвы в Коломне – +21..+22 градуса.
Ранее специалисты Гидрометцентра России объявили о продлении оранжевого уровеня погодной опасности в Москве и Подмосковье до понедельника, 10 июня. Предупреждение действует из-за аномально жаркой погоды со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7–8 градусов.
На станциях МЦК из-за жары начали раздавать воду. Москвичам и гостям города посоветовали избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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