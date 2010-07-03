В метро и на МЦК начали раздавать воду из-за жары

Бутылки с питьевой водой начали раздавать пассажирам в московском метро и на МЦК из-за жары в столице, сообщается на странице метрополитена в Twitter.
"В Москве снова плюс 30 градусов. Мы следим за температурой на станциях и стараемся, чтобы вам было комфортно. На станциях МЦК Андроновка, Дубровка, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Окружная, Коптево, Автозаводская, Угрешская, Балтийская, Панфиловская и Зорге уже раздаем воду", – указано в сообщении.
Воду также можно взять на станциях метро "Выхино", "Улица 1905 года", "Технопарк", "Кунцевская", "Кропоткинская", "Речной вокзал" и "Водный стадион".
Ранее в центре погоды "Фобос" сообщили, что близкий к рекорду 1948 года температурный фон ожидается в Москве 9 июня. Объявлен оранжевый уровень опасности.
"Сохранится знойная и душная погода, но из-за сильного прогрева воздуха и интенсивного испарения водяного пара могут сформироваться отдельные массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние. При этом температурный фон останется на 9-10 градусов выше климатической нормы", – сообщили синоптики.
Рабочая неделя в Москве начнется с дождей
Заведующая терапевтическим отделением городской клинической больницы №31 Марина Анисимова рассказала, для кого жаркая погода представляет наибольшую опасность. По ее словам, самыми уязвимыми в такое время становятся маленькие дети, беременные и пожилые люди, особенно маломобильные. Эксперт указала на необходимость пить в жару достаточное количество жидкости. В противном случае кровь становится более густой.
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