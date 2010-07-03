Стихийные бедствия возможны в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей предупредили о повышении уровня погодной опасности до оранжевого с 21:00 11 июня из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Такой уровень означает, что погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. Днем 11 июня в столице действует желтый уровень погодной опасности из-за жары и риска возникновения пожаров.

Ранее метеорологи рассказали о грозовом фронте, который приближается к столице. К четвергу, 13 июня, похолодает до +21...+23 градусов. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется, в городе будет около +20...+25 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что 30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. В субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

При этом во вторник и среду воздух в городе прогреется до +30 градусов. 11 июня осадков не ожидается, 12 июня прогнозируются переменная облачность и кратковременный дождь.

9 июня температура в столице повторила рекорд 1999 года. Температура воздуха на опорной московской метеостанции в районе ВДНХ достигла +31 градуса.