Синоптики обещают похолодание к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает портал "Метеоновости".

Похолодание принес на северо-запад европейской территории России атмосферный фронт, связанный с циклоном. Ему предстоит пересечь Москву и Подмосковье.

Днем в понедельник, 10 июня, местами пройдет дождь. Количество осадков будет меняться в зависимости от части города.

За фронтом последует антициклон с северо-запада, который заполнен более прохладным воздухом. Днем во вторник в столичном регионе без осадков. Столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в +30 градусов.

12 июня в послеполуденные часы возможны кратковременные дожди и 30-градусная жара. Вероятность дождей возрастет в четверг. Температура снизится на несколько градусов.

В пятницу в городе ожидается аналогичная температура, возможен дождь. В субботу еще немного похолодает, при этом обойдется без осадков.

Из-за жаркой погоды питьевую воду начали раздавать на четырех станциях МЦК – "Владыкино", "Стрешнево", "Андроновка" и "Панфиловская".

Накануне, 9 июня, температура в столице повторила рекорд 1999 года. На опорной метеостанции в районе ВДНХ был зафиксирован +31 градус.