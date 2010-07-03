Синоптики обещают похолодание к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. Ожидаются кратковременные дожди с грозами, сообщает портал "Метеоновости".
Похолодание принес на северо-запад европейской территории России атмосферный фронт, связанный с циклоном. Ему предстоит пересечь Москву и Подмосковье.
Днем в понедельник, 10 июня, местами пройдет дождь. Количество осадков будет меняться в зависимости от части города.
За фронтом последует антициклон с северо-запада, который заполнен более прохладным воздухом. Днем во вторник в столичном регионе без осадков. Столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в +30 градусов.
12 июня в послеполуденные часы возможны кратковременные дожди и 30-градусная жара. Вероятность дождей возрастет в четверг. Температура снизится на несколько градусов.
В пятницу в городе ожидается аналогичная температура, возможен дождь. В субботу еще немного похолодает, при этом обойдется без осадков.
Из-за жаркой погоды питьевую воду начали раздавать на четырех станциях МЦК – "Владыкино", "Стрешнево", "Андроновка" и "Панфиловская".
Накануне, 9 июня, температура в столице повторила рекорд 1999 года. На опорной метеостанции в районе ВДНХ был зафиксирован +31 градус.
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