Москвичей предупредили о высокой пожароопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 11 июня из-за жары и высокой пожароопасности, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. Ранее в столичном регионе продлили на 10 июня оранжевый уровень опасности из-за жары.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Москву придут ливни с грозой. Дождь также ожидается в четверг и пятницу. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 градусов.

Во вторник и среду воздух может прогреться до +28...+31 градуса.

В Москве ожидается кратковременный дождь с грозой



Накануне, 9 июня, температура в столице повторила рекорд 1999 года. На опорной метеостанции в районе ВДНХ был зафиксирован +31 градус.

В жару врачи рекомендуют выходить на улицу в одежде светлых тонов. Головной убор должен быть также светлого цвета. С собой следует взять бутылку прохладной воды. Если нет аллергии, то в эту бутылку можно выжать пол-лимона, чтобы восполнить потерю аскорбиновой кислоты.