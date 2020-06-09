Москве предрекли ливни и грозу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, четверг и пятницу синоптики прогнозируют в Москве ливни с грозами. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

"В Москве ливни и грозы прошумят в понедельник и четверг-пятницу, и в эти дни столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 градусов", – сообщили синоптики.

Во вторник и среду воздух может прогреться до +28...+31 градуса.



Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Гидрометцентр отметил, что через Москву будет проходить холодный атмосферный фронт. Во вторник и среду снова установится 30-градусная жара. По ночам столбики термометров опустятся до +15 градусов, по утрам будет около +18..+20.

На станциях МЦК из-за жары раздают воду. Людям посоветовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор.