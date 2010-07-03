Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
"Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе – осторожней с парковкой, осторожней на дороге", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве попросили сообщать о неработающих светофорах и погнутых знаках по номеру 3210.
Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге. О неработающих светофорах и погнутых знаках звоните 3210. Ну, вы у нас зайки, знаете все сами.💚 pic.twitter.com/EQOAsI8WFG
Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, четверг и пятницу в Москве ожидаются ливни с грозами. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 градусов.
Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Гидрометцентр отметил, что через Москву будет проходить холодный атмосферный фронт. Во вторник и среду снова установится 30-градусная жара. По ночам столбики термометров опустятся до +15 градусов, по утрам будет около +18...+20.
На станциях МЦК из-за жары раздают воду. Людям посоветовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.