Автомобилистов призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей просят быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за прогнозируемых дождя и ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

"Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе – осторожней с парковкой, осторожней на дороге", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве попросили сообщать о неработающих светофорах и погнутых знаках по номеру 3210.

Сложно поверить, но синоптики снова пообещали печальную погоду с сильным дождем и ветром. Позаботьтесь о себе - осторожней с парковкой, осторожней на дороге. О неработающих светофорах и погнутых знаках звоните 3210. Ну, вы у нас зайки, знаете все сами.💚 pic.twitter.com/EQOAsI8WFG — ЦОДД (@gucodd) 10 июня 2019 г.

Ранее синоптики сообщили, что в понедельник, четверг и пятницу в Москве ожидаются ливни с грозами. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +26...+29 градусов.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Гидрометцентр отметил, что через Москву будет проходить холодный атмосферный фронт. Во вторник и среду снова установится 30-градусная жара. По ночам столбики термометров опустятся до +15 градусов, по утрам будет около +18...+20.

На станциях МЦК из-за жары раздают воду. Людям посоветовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор.