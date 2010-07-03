Москвичам пообещали похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Гидрометцентре предупредили москвичей о грядущем похолодании в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Метеоролог рассказал, что к столице приближается грозовой фронт. Похолодание до +21...+23 градусов ожидается в Москве в четверг, 13 июня. В пятницу и субботу погода существенно не поменяется, в городе будет около +20...+25 градусов.

Портал "Метеоновости" подтвердил, что 30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. В то же время там отметили, что в субботу обойдется без осадков, хотя в этот день будет еще прохладнее, чем в пятницу.

При этом во вторник и среду воздух в городе прогреется до +30 градусов. 11 июня осадков не ожидается, 12 июня прогнозируются переменная облачность и кратковременный дождь.

9 июня температура в столице повторила рекорд 1999 года. Температура воздуха на опорной московской метеостанции в районе ВДНХ достигла +31 градуса.

