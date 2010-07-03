Московское метро готово к работе в условиях жары в городе. Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Климатические системы в поездах переведены в летний режим, специалисты регулярно проводят чистку вентиляционной системы на станциях и в тоннелях. Для проветривания подземки специалисты сняли вестибюльные двери со входов и выходов.
Также при заходе поездов в депо сотрудники подземки оперативно проверяют климатические системы современных вагонов и вентиляционные системы подвижного состава предыдущих поколений. Кондиционеры имеют более 2,5 тысячи вагонов.
В поездах, где не установлены кондиционеры, воздух в салон проходит естественным путем через воздухозаборные устройства, установленные на крыше вагона. Данная система вентиляции работает при движении поезда. Уборка и дезинфекция салонов также проходит при каждом заезде поезда в депо.
Для удобства и комфорта пассажиров в подземке начали раздавать бесплатную воду. Ее можно получить на станциях "Технопарк", "Измайловская", "Кунцевская" (Арбатская линия), "Волгоградский проспект", "Выхино" и на всех наземных станциях Филевской линии. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
Ранее воду начали раздавать на станциях Московского центрального кольца (МЦК) Автозаводская, Стрешнево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Панфиловская, Локомотив, Андроновка и Зорге.
Также на особый режим накануне перешли коммунальные службы. В частности, из-за жары специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" стараются поливать дороги каждые два часа, чтобы охладить поверхность дорожного полотна.
В связи с жаркой погодой, которая установилась в Москве, в центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады", где есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Москвичам советуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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