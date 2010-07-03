Воду начали раздавать в столичном метро из-за жары

В Московском метрополитене начали раздавать питьевую воду из-за жары. Получить воду пассажиры могут бесплатно на станциях метро "Кропоткинская" и "Сокол", говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.
Ранее сообщалось, что воду раздают на МЦК. Получить ее пассажиры могут на станциях: "Автозаводская", "Панфиловская", "Бульвар Рокоссовского", "Владыкино", "Стрешнево", "Локомотив", "Андроновка", "Окружная", "Измайлово".
30-градусная жара покинет столичный регион ближе к выходным. Показатели начнут падать с четверга.
Синоптики прогнозируют, что горожан ожидают ливни с грозами в четверг и пятницу. ЦОДД попросил столичных водителей быть осторожнее с парковкой и на дорогах из-за ожидаемых дождя и ветра.
В среду, 12 июня, прогнозируются переменная облачность и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
В четверг, 13 июня, станет прохладнее – до 25 градусов. Вновь установится переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью три–восемь метров в секунду.
В пятницу, 14 июня, будет дождливо и облачно. Днем столбики термометров покажут 22–27 градусов, ночью – 10–15 градусов.
Облачную погоду с прояснениями можно ждать в субботу, 15 июня. В этот день возможен кратковременный дождь, температура опустится до 20–25 градусов.
Тем не менее пока на улице держится жара, и метро подготовилось к этому. Специалисты регулярно очищают вентиляционную систему. Для проветривания подземки специалисты сняли вестибюльные двери со входов и выходов.
В более чем 2,5 тысячи вагонов есть кондиционеры. Там, где их нет, воздух в салон проходит естественным путем через воздухозаборные устройства на крыше вагона. Уборка и дезинфекция салонов осуществляются при каждом заезде поезда в депо.
На особый режим перешли коммунальные службы. Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" стараются поливать дороги каждые два часа, чтобы охладить поверхность.
В центрах соцобслуживания открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. В такую погоду москвичам рекомендуют избегать перегрева, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.
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